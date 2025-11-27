WSJ: Трамп призвал премьера Японии избегать эскалации конфликта с Китаем

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре на прошлой неделе призвал нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта с КНР после ее высказываний о Тайване. Об этом сообщило агентство «Киодо» и газета The Wall Street Journal (WSJ).

Дональд Трамп и Санаэ Такаити созвонились 25 октября. По данным «Киодо», американский президент заявил, что Китай и Япония должны поддерживать стабильные связи и урегулировать отношения. При этом, по словам источников, Дональд Трамп не требовал опровержения высказываний премьера Такаити.

В середине октября Санаэ Такаити заявила, что ризис вокруг Тайваня может представлять для ее страны «экзистенциальную угрозу», что позволит Токио использовать свое право на самооборону. Китай счел это заявления вмешательством во внутренние дела. 21 ноября Посольство КНР в Японии заявило о праве государств-основателей ООН предпринять военные действия против «вражеских государств» (включая Японию) без санкции Совбеза.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «И Пекин сыт, и Токио цело».

Лусине Баласян