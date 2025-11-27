Археолога Андрея Верьянова внесли в перечень террористов

Геофизик и археолог Андрей Верьянов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из информации на сайте ведомства.

Накануне Второй Западный окружной военный суд признал 55-летнего ученого виновным в госизмене и участии в террористической организации (ст. 275 УК и ч. 2 ст. 205.5 УК). Его приговорили к 24 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. По версии следствия, господин Верьянов собирал данные о системе ПВО в Подмосковье по заданию СБУ. Кроме того, он планировал взорвать самолет неназванного российского чиновника.

Андрей Верьянов находился под арестом с декабря 2023 года. До этого археолог много лет жил в Перу и руководил георадарными исследованиями в Саксайуамане (комплекс инков в городе Куско). По данным СМИ, в Россию ученый вернулся в 2019 году, для ухода за близким родственником, а затем не смог вернуться в Перу сначала из-за пандемии, а затем из-за боевых действий на Украине.

Полина Мотызлевская