Путин подтвердил нежелание России нападать на Европу

Россия готова подтвердить, что не собирается нападать на Европу, заявил президент Владимир Путин. По его словам, утверждения о намерении РФ пойти на этот шаг звучат смешно.

Глава государства подчеркнул, что при обсуждении каких-либо договоренностей по Украине, все необходимо «положить на дипломатический язык».

«Там есть люди, мне кажется, они не в себе немножко, когда публично, или жулики какие-то, что-то они хотят за это получить, публично своему населению, своим гражданам говорят, что "Россия готовится к нападению на Европу" и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал»,— уточнил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ.

Если европейцы хотят услышать от России, что у той нет агрессивных планов в отношении ЕС, «пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно», заключил президент.