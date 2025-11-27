Путин сообщил о готовности РФ делиться с партнерами по ОДКБ оружием и техникой

Россия по некоторым направлениям вооружения и техники не только полностью обеспечивает свои потребности, но и готова поставлять продукцию на экспорт. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе во время поездки в Киргизию. Он отметил, что страна готова делиться с партнерами по ОДКБ вооружениями и техникой.

«По каким-то компонентам у нас возможности не так велики. То есть они велики, но мы должны удовлетворять свои потребности. По отдельным направлениям мы полностью это делаем. Я не считаю, что наши производственные мощности переразмерены, но все-таки мы не только удовлетворяем свои (потребности.— “Ъ”), но и даже на экспорт поставляем»,— сказал господин Путин журналистам.

Российский президент отметил, что страна готова поставлять партнерам авиационную технику, самолеты, вертолеты. Отдельно он отметил прогресс страны в производстве БПЛА. «Разумеется мы очень многое сделали, просто, я полагаю, можно сказать, это революция для нас в области беспилотной техники и БПЛА. Всем этим мы готовы делиться с нашими партнерами»,— отметил Владимир Путин.