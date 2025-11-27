РЖД провела обкатку «Буревестника» из Москвы в Нижний Новгород

Предпусковую обкатку обновленного двухэтажного поезда «Буревестник» провели 27 ноября 2025 года. Он отправился с Ярославского вокзала Москвы в 10:05 и прибыл по графику в Нижний Новгород. Все работает штатно, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

За время испытаний проверили ходовую часть поезда, работоспособность инженерных систем и систем жизнеобеспечения вагонов.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Буревестник» будет курсировать по маршруту Нижний Новгород — Москва с 3 декабря. В зависимости от расписания поезд будет останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире. Для пассажиров прибывающего ночью поезда нижегородский метрополитен продлил работу станций.

Галина Шамберина