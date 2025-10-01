РЖД намерена запустить двухэтажные поезда из Нижнего Новгорода с 3 декабря

Двухэтажные поезда «Буревестник» запустят по маршруту Нижний Новгород — Москва с 3 декабря 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги 1 октября.

Фото: РЖД

На маршруте будет курсировать три пары поездов, время в пути в одну сторону составит около четырех часов. Из Нижнего Новгорода поезда будут отправляться в 07:20, 15:29 и 18:57, обратно — в 10:05, 13:45 и 20:15.

В зависимости от расписания остановки предусмотрены в Дзержинске, Коврове и Владимире.

Поезда будут состоять минимум из 10 вагонов, включая вагон-бистро. За один рейс поезд сможет перевозить более 730 пассажиров.

Запуск двухэтажных поездов по маршруту Нижний Новгород — Москва готовили несколько лет. Для этого, в том числе, реконструировали первую платформу железнодорожного вокзала.

Галина Шамберина