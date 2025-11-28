Сеул вернулся за топливом

Российские экспортеры энергетического угля возобновили продажи на рынок Южной Кореи, один из ключевых на азиатском направлении. В 2025 году поставки в страну могут увеличиться на 13–18%, но в 2026 году аналитики ждут сокращения темпов или даже снижения экспорта, если не случится резкого роста спроса и проблем с отгрузками у конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Интерес Южной Кореи к закупкам российского энергетического угля калорийностью 6000 ккал на 1 кг восстанавливается. По данным NEFT Research, известно минимум об одной сделке на поставку партии Panamax (дедвейт 60–80 тыс. тонн) в январе 2026 года по цене $100 за тонну на условиях CIF (продавец в том числе оплачивает фрахт и страхование груза до порта назначения). Прежде Южная Корея переключалась на других поставщиков, в частности из Колумбии.

В июле Россия вышла в лидеры по поставкам энергетического угля в Южную Корею, отгрузив 2,7 млн тонн, что стало максимальным месячным показателем с 2022 года.

В августе экспорт вырос на 54,6%, до 3,76 млн тонн, что также позволило РФ закрепиться на первом месте, опередив Индонезию (3,74 млн тонн) и Австралию (2,7 млн тонн). Рост отгрузок из России объяснялся перебоями в австралийских поставках и более низкими ценами, чем у основных конкурентов. Но в сентябре, согласно Coal Hub, экспорт российского угля в Южную Корею упал на 22% месяц к месяцу, до 2,9 млн тонн под давлением поставок из Колумбии и Австралии.

Старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин со ссылкой на данные BigMint говорит, что за десять месяцев 2025 года экспорт российского энергетического угля, включая антрацит, в Южную Корею вырос на 15% год году, до 18,5 млн тонн. Но в октябре объем поставок практически вернулся к уровням 2023–2024 годов. По итогам 2025 года экспорт увеличится на 13–18% год к году, прогнозирует он. По оценкам управляющего фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, в 2025 году поставки российского угля на южнокорейский рынок составят около 22 млн тонн, из которых 18–19 млн тонн придется на энергетический.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов полагает, что Россия сохранит заметную долю на рынке Южной Кореи и поставки могут умеренно расти, особенно в периоды пикового спроса:

«Если конкуренты будут нестабильны или Индонезия продолжит сокращать добычу согласно объявленным планам, то экспорт вполне может прибавить еще 5–10% относительно 2025 года».

Цены, продолжает господин Котов, скорее, будут устойчивыми, с небольшим потенциалом роста при условии, что рынок и логистика останутся стабильными.

По словам Максима Шапошникова, прирост российского экспорта угля в Южную Корею в 2026 году может быть вызван сложностями с поставками из Индонезии, а также растущим внутренним потреблением в Китае, который активно скупает качественный уголь на мировом рынке. Но, продолжает он, более реалистичным выглядит рост экспорта из РФ на 1–2% относительно 2025 года. Никанор Халин считает, что поставки угля в страну в будущем году, скорее, сократятся в годовом выражении из-за высокой базы середины 2025 года, когда в Южной Корее возник повышенный спрос в связи с высокой температурой, а Австралии не удалось быстро нарастить отгрузки. По мнению аналитика, увеличить экспорт РФ в 2026 году сможет только в случае новых рыночных шоков.

По данным Центра ценовых индексов, по итогам января—октября 2025 года Россия экспортировала 169,9 млн тонн угля, что на 3,6% больше, чем за десять месяцев 2024 года. Основными покупателями в октябре стали Китай, Индия и Южная Корея. Как отмечают в NEFT Research, китайские покупатели также заключили новые сделки на покупку российского угля по $105–107 за тонну CIF в условиях роста потребления на ТЭС и сокращения добычи.

Полина Трифонова