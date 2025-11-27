Право собственности страхуют от потери

Россияне стали массово страховать риски потери права собственности на свои квартиры. Спрос на титульные полисы это осенью вырос на 55% по сравнению с 2024 годом, отмечают аналитики сервиса «Сравни». Это связано с многочисленными скандалами, когда суды аннулируют сделки и возвращают недвижимость продавцу, который заявил, что действовал под давлением мошенников. Покупатель в этом случае остается и без жилья, и без денег. Такая схема уже получила название «Эффект Долиной».

Растет число запросов на такой страховой продукт со стороны физических лиц, агентств недвижимости и риэлторов, подтвердила PR-менеджер финансового маркетплейса «Сравни» Татьяна Шабалина: «В октябре 2025 года продажи полисов титульного страхования выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

В первой половине этого года пика продаж не наблюдалось, но в третьем квартале показатель уже увеличился на 55%. Спрос сохраняется, он остается на довольно высоком уровне. Это можно связать с активным обсуждением разных кейсов, которые появились в медийном пространстве — сложные истории, связанные именно с вторичным рынком. С новостройками дело обстоит гораздо проще. И интерес к такому виду страхованию будет подогреваться. Как только все урегулируется на законодательном уровне, то, спрос достигнет зоны плато и останется на нем».

Прежде чем продать такой полис, страховая компания обычно проводит тщательную ретроспективную оценку риска с глубиной анализа до 30 лет. Если у квартиры сомнительная история, то могут и отказать в страховке. Причем лишиться права собственности можно даже спустя много лет после покупки. Страховать титул нужно как минимум на 10 лет, советует партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева: «Оформляется такая страховка по желанию нового собственника квартиры либо на пять, либо даже 20 лет. Но я бы советовала выбрать 10 лет, так как это крайний критичный срок давности, в пределах которого оспариваются сделки.

Что покрывает страховка? Это полная стоимость квартиры по оценке на момент выплаты денежных средств страховой компании, стоимость произведенного в ней ремонта, если расходы подтверждены документами. Поэтому очень важно сохранять как можно дольше все чеки связанные с покупкой мебели, бытовой техники, отделочных материалов. Это также стоимость утраченного имущества, которое не удалось вывезти из квартиры. И такое тоже случается».

Титульные полисы компенсируют потерю права собственности не только при мошенничестве. В перечень рисков также входят ошибки в документах или появление неизвестных прежде наследников. Впрочем, доля этого продукта на страховом рынке остается не выше 5%, отмечает РБК. Но круг владельцев квартир, которые потенциально могут остаться без жилья, значительно шире, пояснила директор департамента ипотеки и первичного рынка Федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока: «Где самые высокие риски? Кому точно этот продукт нужен? Это быстрые переходы права собственности, сделки с детскими долями, приватизация — три рисковые истории, где может вскрыться то, чего не было известно при продаже.

Как страховые компании проверяют объекты? Они дотошно смотрят абсолютно всю правоустанавливающую базу, все нормативные документы, которые есть и запрашивают дополнительно, если какие-то вопросы есть по тем, кто был раньше зарегистрирован, куда он выписался. Если продавцы взрослые, сейчас ряд страховых компаний просит медицинское освидетельствование. Проверка и согласование страхования по потери права собственности занимают около двух недель. Если это ипотечное страхование, где участвует банк, а квартира стоит 15 млн руб., то страховка обойдется в 30 тыс. руб. Если жилье приобретается за наличные, и сам покупатель хочет оформить полис — порядка 60 тыс. руб».

По сложившейся практике, российские суды встают на сторону продавца квартир. Как правило, это пожилые люди, которые оспаривают подписанную ими же сделку, ссылаясь на то, что стали жертвами аферистов. Злоумышленники якобы обманом заставляют их продавать жилье, а деньги переводить на чужие счета. Однако в ноябре стали появляться обратные случаи, когда суды отказываются аннулировать такие сделки. В объявлениях о продаже недвижимости стало популярным уточнение: «Собственник не Лариса Долина».

Светлана Белова