Солдата ВСУ приговорили к пожизненному сроку за терроризм и изнасилование женщины в Курской области

Суд приговорил военнослужащего войсковой части A-0501, солдата ВСУ Владимира Парафило к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме за терроризм в Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы), изнасилование группой лиц по предварительному сговору (п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и совершение насильственных действий сексуального характера (п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следствием и судом установлено, что 20 декабря 2024 года Парафило, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, вместе с сослуживцами незаконно пересек границу России и двинулся в направлении села Русское Поречное Суджанского района с целью увеличения группировки сил и средств ВСУ, привлекаемых к террористической деятельности, и расширения зоны контроля.

Парафило получил от своего командира с позывным «Антошка» приказ осмотреть территорию. Вместе с тремя сослуживцами в одном из домов он нашел женщину в возрасте 55 лет. Солдаты ВСУ начали пытать ее электрошокером, а затем изнасиловали и совершили иные насильственные действия сексуального характера, после чего убили. Парафило также застрелил мирного жителя, который попытался ей помочь. Оба тела солдаты ВСУ спустили в подвал, чтобы скрыть преступления, а потом подорвали его.

25 декабря Парафило сдался в плен ВС РФ.

На прошлой неделе Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры по двум уголовным делам о терактах, совершенных военнослужащими ВСУ на территории Курской области. Первого стрелка, Ковальчука, приговорили к 15 годам лишения свободы, второго, Гордеева, — к 16 годам.

Кабира Гасанова