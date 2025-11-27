В Польше арестовали россиянина по делу о взломе IT-систем

В Кракове сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью задержали гражданина России, которого подозревают во взломе IT-инфраструктуры местных предприятий. Как уточняется на сайте ведомства, задержание было проведено 16 ноября по поручению краковской окружной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина незаконно пересек польскую границу в 2022 году и год спустя получил статус беженца. Его подозревают в несанкционированном доступе к системе интернет-магазина, вмешательстве в базы данных и изменении их структуры, что могло создать риски для работы компаний и безопасности ее клиентов.

Прокуратура добилась его ареста на три месяца, а также проверяет возможную причастность задержанного к другим кибератакам как в Польше, так и в других странах Евросоюза.