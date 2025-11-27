Организация «Братья-мусульмане» (признана в России террористической и запрещена) выступила против решения президента США Дональда Трампа внести ее ответвления в список иностранных террористических организаций. 24 ноября глава Белого дома подписал указ, закладывающий основу для санкций против этого объединения, которое представители американской администрации называли «дедушкой всего современного джихадизма». В Вашингтоне подчеркивают, что хотят таким образом ударить по филиалам исламистов в Ливане, Иордании и Египте, но вне закона могут оказаться и некоторые организации в США, выступающие с пропалестинских позиций.

С критикой указа Дональда Трампа организация «Братья-мусульмане» (признана в России террористической и запрещена) выступила в своих соцсетях 26 ноября. Исламисты назвали намерение Белого дома пополнить за их счет список иностранных террористических организаций политически мотивированным. Они напомнили, что некоторые западные правительства, в том числе в США, уже пытались ввести против них санкционные меры, но эффекта это не возымело. «Ситуация не изменилась. Изменился лишь уровень внешнего давления на США, особенно со стороны ОАЭ и Израиля, с целью заставить их проводить политику, отвечающую внешним интересам, а не интересам американского народа»,— заявил офис «Братьев-мусульман» (организация признана в РФ террористической и запрещена).

Радикальная организация напомнила, что ее ответвления «в некоторых мусульманских странах разделяют элементы общей исламской идеологии, но являются самостоятельными образованиями, принимающими собственные решения и действующими в соответствии с законодательством своих стран». Санкционные меры, подчеркнула в своем заявлении организация «Братья-мусульмане» (признана в России террористической и запрещена), «служат только для очернения американских мусульман, занимающихся законной гражданской, благотворительной и религиозной деятельностью».

Дональд Трамп подписал 24 ноября исполнительный указ, по которому «определенные отделения или подразделения организации "Братья-мусульмане" (признана в России террористической и запрещена.— “Ъ”) будут рассматриваться на предмет признания их иностранными террористическими организациями».

Администрация президента США назвала радикальное объединение, основанное в 1928 году в Египте, «транснациональной сетью с отделениями по всему Ближнему Востоку и за его пределами».

«Его ответвления в Ливане, Иордании и Египте участвуют в кампаниях насилия и дестабилизации»,— говорится в указе Трампа.

В документе отмечается, что после резни 7 октября 2023 года, которую устроила в южных районах Израиля палестинская группировка «Хамас», «военное крыло ливанского отделения "Братьев-мусульман" (организация признана в России террористической и запрещена.— “Ъ”) совместно с "Хамасом", "Хезболлой" и палестинскими группировками нанесло массированные ракетные удары по гражданским и военным объектам на территории Израиля». Отдельно в Белом доме поделились, что иорданский филиал исламистской организации «оказывает материальную поддержку» хамасовцам. Те, как известно, на заре своего существования являлись ветвью «Братьев-мусульман» (организация признана в России террористической и запрещена).

Теперь в течение месяца представители администрации президента США должны представить главе государства совместный доклад по поводу внесения в черные списки «любых отделений или других подразделений "Братьев-мусульман" (организация признана в России террористической и запрещена.— “Ъ”), в том числе в Ливане, Иордании и Египте».

Диапазон действий против организации, которую госсекретарь Марко Рубио ранее назвал «дедушкой всего современного глобального джихадизма», пока неясен, отмечает The New York Times. Однако некоторые члены Конгресса дают понять, что вне закона могут быть объявлены сообщества, защищающие интересы американских мусульман. Так, в соцсети X конгрессмен-республиканец Рэнди Файн выразил надежду, что отныне будет прекращена работа вашингтонской правозащитной платформы «Совет по американо-исламским отношениям», а также молодежной сети «Студенты за справедливость в Палестине», ответственной за организацию некоторых студенческих протестов против войны в секторе Газа.

Как пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин, антиамериканская и антисемитская риторика некоторых подразделений «Братьев-мусульман» (организация признана в России террористической и запрещена) могла повлиять на решение Трампа.

«Ранее и Барак Обама, и Джо Байден, и сам Трамп во время своего первого срока воздерживались от данного шага из-за возможных негативных последствий для отношений США с союзниками на Ближнем Востоке (деятельность организации поддерживают Турция и Катар.— “Ъ”) и споров внутри президентских администраций»,— напомнил эксперт.

По словам собеседника “Ъ”, были и юридические нюансы, препятствующие таким запретительным мерам, к которым давно призывали многие республиканцы. Кроме того, некоторые ячейки исламистской организации не представляли угрозу и пытались поддерживать связи с американскими партнерами в регионе, напомнил господин Кошкин. «А сейчас, после обострения палестино-израильского конфликта, представился отличный повод, чтобы стряхнуть пыль с подобных нарративов и приступить к делу»,— резюмировал эксперт.

