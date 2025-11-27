Время добровольческой службы на СВО учтут в пенсии за выслугу лет

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что срок добровольческой службы в зоне СВО будет учитываться в пенсии за выслугу лет. Соответствующий правительственный законопроект в скором времени направят в Госдуму. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

«Президент подчеркивал, что все добровольцы, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, — все должны быть в абсолютно одинаковых условиях»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства.

Сейчас период пребывания в добровольческих формированиях засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости. Пенсия за выслугу лет полагается госслужащим, военным, космонавтам и летчикам-испытателям при наличии стажа. Военная пенсия за выслугу лет назначается за 20 и более лет выслуги либо при увольнении со службы (при достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или при увольнении в связи с организационно-штатными мероприятиями).

Полина Мотызлевская