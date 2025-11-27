Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, какое отношение Наполеон Бонапарт имел к дому Courvoisier.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей истории искусств, Австрия Фото: Музей истории искусств, Австрия

В СССР близкое знакомство с коньяком Napoleon означало, что жизнь удалась. Хотя на самом деле имя великого императора вовсе не название марки, а неофициальное обозначение возраста напитка. Термин впервые введен домом Courvoisier и обозначает коньяк в купаже которого использовались спирты не менее чем шестилетней выдержки. По легенде именно такой коньяк и именно от Courvoisier вез с собой на Святую Елену опальный император.

Красиво, но неправда. Бонапарт умер семью годами ранее основания знаменитого коньячного дома. Однако когда Эммануэль Курвуазье, предок основателей, был еще простым торговцем, Наполеон посетил его склад в Берси, чем покорил все семейство на поколения вперед. Подружить императора с коньяком оказалось удачной идеей. Свои «Наполеоны» сегодня представляет вся четверка великих коньячных домов: Remy Martin, Martell, Hennessy и, конечно, Courvoisier. Все они хороши — император дурного не посоветует.

Павел Шинский