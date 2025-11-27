ЦБ: на валютном рынке не должно быть проблем из-за санкций против экспортеров

Банк России не ожидает проблем на валютном рынке, заявил зампред регулятора Филипп Габуния. По его словам, ситуация в этом секторе пришла в норму, а волатильность курса находится на минимальном с 2022 года уровне.

«Во-первых, жесткая денежно-кредитная политика обеспечивает привлекательность рублевых активов. А во-вторых, сработали такие факторы, как импортозамещение и погашение значительной части внешнего долга в предыдущие годы»,— пояснил господин Габуния на пресс-конференции по «Обзору финансовой стабильности» ЦБ.

По поводу новых санкций в отношении российских нефтяных компаний зампред ЦБ заметил, что они могут привести лишь к временному сокращению выручки. «Проходит несколько месяцев, каналы продаж и расчетов меняются, и ситуация восстанавливается»,— заключил Филипп Габуния.

22 октября США ввели санкции в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур. Сделки с компаниями можно было завершить до 21 ноября. Всем, кто будет закупать российскую нефть после этой даты, грозят вторичные ограничения, сообщали в американском Минфине. При этом, по данным Bloomberg, исключение сделали для венгерской MOL, управляющей НПЗ в Венгрии и Словакии.

