Мэр Тобольска пообещал помочь русскоязычной девочке, не сдавшей тест для школьников-иностранцев

12-летняя русскоязычная школьница, приехавшая из Казахстана, не смогла сдать тестирование на русский язык при поступлении в школу Тобольска (Тюменская область). Мэр города Петр Вагин заявил в Telegram-канале о «недопустимости» подобных ситуаций.

«Уже приняты все необходимые меры, — написал глава города. — Семье окажем сопровождение, к девочке уже закреплен опытный педагог, который окажет ей всю необходимую помощь и поддержку». Господин Вагин заявил, что повторение подобных ситуаций в будущем необходимо исключить.

Семья школьницы рассказала интернет-изданию «Регнум», что их дочь не справилась с языковым тестированием для поступления в шестой класс. «Нам по секрету в школе сказали, что там такой экзамен по сложности, что его не смогут пройти 90% детей, которые уже учатся в российских школах, и даже дети самих педагогов»,— заявил отец девочки. При этом ни в школе, ни в департаменте по образованию Тобольска предоставить результаты теста не смогли. Как пишет «Регнум», школьница провалила как письменную, так и устную часть работы. Издание опубликовало видеообращение, в котором ребенок на русском языке обращается к российским властям. На видео девочка говорит, что ее мама является гражданкой России.

В Казахстане двойное гражданство запрещено Конституцией. Семья школьницы переехала в Россию по программе переселения соотечественников.

За несколько часов до мэра Тобольска на публикацию успел отреагировать внефракционный депутат Государственной думы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он заявил, что направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову, чтобы тот разобрался в ситуации.

На тестирование знания школьниками-иностранцами русского языка отводится 80 минут. В него входят устные и письменные задания. В случае неудачи ребенок сможет попробовать сдать экзамен повторно не ранее чем через три месяца.

Тест на знание русского языка для детей иностранцев был введен в российских школах с 1 апреля. На начало сентября из 23,6 тыс. заявлений на прохождение тестирования, было допущено чуть более 8 тыс. детей. Из них половина с заданиями не справилась. По данным «Ъ», в некоторых субъектах количество школьников-иностранцев сократилось в семь-десять раз.

Степан Мельчаков