Т-Банк открыл доступ для всех россиян к фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». Теперь любой желающий на сайте «фрод-рулетка.рф» сможет принять звонок от реального мошенника, чтобы удержать его на линии и уберечь других людей от обмана. В течение года проходило закрытое тестирование сервиса, в котором участвовало более 2 тыс. человек. Им удалось предотвратить хищения на 490 млн руб. Другими словами, они парализовали на год работу одного колл-центра из 30 человек.

Yota представила сервис, который дает возможность действующим клиентам предложить выгодные условия своего архивного тарифа другим и получить за это бонус. Для этого абонентам Yota достаточно разместить собственный тариф на новой платформе «Yota Архив». За его подключение новым пользователем владелец тарифа следующие полгода будет получать 20% от стоимости на собственный мобильный счет. «Yota Архив» объединяет уникальные архивные предложения оператора, позволяя новым абонентам найти выгодные условия уже закрытых для подключения тарифов.

Сбербанк поддерживает скидки на маркетплейсах, но они должны предоставляться всем россиянам независимо от того, картой какого банка они пользуются. В заявлении кредитной организации подчеркивается, что равные правила — это честные правила. Ранее глава «Сбера» Герман Греф отмечал, что ему неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства.