Служба будет впереди

В четверг, 27 ноября, президент Франции объявил о восстановлении массовой военной подготовки населения. На военной базе в Варс-Алльер-э-Риссе в департаменте Изер Эмманюэль Макрон произнес речь, в которой очертил главные контуры программы десятимесячной «национальной добровольной службы», которая стартует уже летом. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Lewis Joly / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Lewis Joly / Pool / Reuters

Во Франции снова заговорили о службе под знаменами. Спустя почти тридцать лет после того, как Жак Ширак «приостановил» всеобщий призыв, Эмманюэль Макрон делает попытку вернуть стране нечто похожее на массовую военную подготовку, пусть без «обязательности», но на фоне куда более тревожной международной обстановки.

Новая инициатива названа Service national volontaire (SNV) — «национальная добровольная служба». Добровольцам, девушкам и юношам, предстоит десятимесячная подготовка (месяц учебы и девять месяцев службы), военный уклад, реальная боевая специальность и месячное денежное содержание минимум €800 — заметно выше символического солдатского вознаграждения эпохи призыва.

Фактически Макрон пытается перезапустить то, что ему не удалось осуществить ранее со «всеобщей национальной службой» Service national universel (SNU), адресованной старшим школьникам. Тот проект — амбициозный и, как теперь признает сам президент, провалившийся — так и не стал массовым гражданским ритуалом. Молодежь им не заинтересовалась, желаемого «национального единства» не получилось: население предместий от службы увиливало, школы сопротивлялись, а двухнедельный стаж для 15–17-летних окончательно утратил связь с военной сферой, превратившись в гибрид спортивного лагеря и летней школы. Система стоила дорого, а приносила мало.

Теперь ставка более серьезная: взрослые участники 18–25 лет, реальная подготовка и прямая связка с потребностями армии. Политический и военный контекст за эти годы изменился радикально. После начала полномасштабной войны на Украине французские генералы ускоряют подготовку страны к худшим сценариям. Так, начальник Генерального штаба Франции генерал Фабьен Мандон, выступая перед мэрами, прямо предупредил о необходимости быть готовыми «к возможности терять наших детей».

Макрон же говорит о «национальном усилии» перед лицом «экзистенциальной угрозы» со стороны России. На этом фоне идея гибридной модели — сочетания профессионалов и подготовленных добровольцев — выглядит логичным шагом.

Президент специально подчеркнул, что служба «национальная», и никто из добровольцев не может быть отправлен за французские границы. Они будут использованы только в метрополии и заморских территориях. Однако внутри страны им предстоит выполнять широкий спектр задач, которые сейчас выполняют профессиональные военные.

С одной стороны, армии нужны люди с редкими гражданскими компетенциями: операторы дронов, IT-специалисты, юристы, лингвисты, инженеры. С другой — в случае конфликта высокой интенсивности понадобится именно «масса», десятки тысяч людей, способных держать оружие, охранять объекты, поддерживать логистику. Предполагается, что значительная часть прошедших SNV перейдет затем в резерв, который планируется увеличить с нынешних 47 тыс. человек до 80 тыс. к 2030 году.

Старт SNV, как объявил президент, будет скромным — 2–3 тыс. человек в первый год. Затем власти прогнозируют рост до 10–50 тыс. добровольцев ежегодно к середине следующего десятилетия. Стоимость проекта составит, по разным оценкам, от €400 млн за 10 тыс. участников до €2 млрд за 50 тыс. Дорого, но, как подчеркивают сторонники, все равно дешевле SNU, рассчитанного на сотни тысяч подростков.

При этом вопросов остается множество. Где разместить десятки тысяч молодых людей? Прежние казарменные городки давно снесены. Президент специально остановился на этой проблеме, потребовав готовить новую инфраструктуру. Кто будет обучать добровольцев, если не профессиональные военные, которые уже откровенно саботировали участие в прошлой программе, считая ее бесполезной? На сей раз им дадут право выбора среди желающих, на службу будут попадать почти что по конкурсу.

Эмманюэль Макрон рассчитывает, что SNV станет современным аналогом исчезнувшего призыва: короче, гибче, но способным дать чувство принадлежности и навыки, нужные не только армии, но и государству.

Но инициатива будет иметь смысл лишь как реальный инструмент, а не как массовая патриотическая кампания. Критериями эффективности станут процент дальнейшего перехода в резерв, повышение защиты критической инфраструктуры и прозрачная оценка соотношения затрат и результатов.

Главная интрига в том, удалось ли Макрону донести свои мысли до всей французской молодежи, а не только до тех юношей и девушек, которых символически собрали позади президента для завершения речи хоровой «Марсельезой». Сегодняшние 18–25-летние живут в мире, где война в Европе снова реальность, а слово «мобилизация» перестало быть метафорой. Но это не означает автоматического желания служить: десять месяцев армии, вне зависимости от бонусов для дальнейшей жизни, обещанных президентом, помешают молодым людям на первых и главных ступенях карьеры. Речь на самом деле снова идет о моральной готовности служить в армии и, разумеется, воевать. 83% французов настроены в пользу добровольно-обязательной службы, не уточняя, впрочем, готовы ли они к тому, что это затронет их самих или их детей.