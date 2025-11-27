Хинштейн заявил о нехватке врачей в Курской области и поддержал отработки

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе остро стоит проблема нехватки медицинских кадров. Для ее решения власти намерены «более тесно работать» с медицинскими вузами региона.

«Тем более нам в этом смысле повезло, у нас на территории есть один из лучших медицинских вузов страны (Курский государственный медицинский университет — ''Ъ'')»,— сказал господин Хинштейн на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он добавил, что новый закон об обязательных отработках для выпускников медвузов может не поддерживаться студентами и их родителями, но у государства «есть право» на введение таких мер. «Я соглашусь с тем, что определенная справедливость в этом все-таки есть. Когда речь идет именно о бюджетных местах, о вложении государства в конкретного специалиста, у государства, как я и полагаю, есть право дальше с человека требовать, чтобы это вложение он оправдывал»,— сказал он.

25 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России не хватает 23,3 тыс. врачей, дефицит среднего медицинского персонала составляет 63,5 тыс. человек. В июле вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в системе здравоохранения трудятся примерно 558 тыс. врачей и 1,2 млн медицинских работников.

Полина Мотызлевская