В Роскачестве сообщили о доработке проекта ГОСТа на шаурму

Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму, анализируя все поступившие отзывы с целью сделать конечный документ практичным и полезным. Об этом сообщили в пресс-службе организации «РИА Новости». Окончательную редакцию проекта планируют утвердить до конца 2025 года, сообщали ранее в организации.

«После активного публичного обсуждения проект национального стандарта на шаурму перешел на следующий этап — детальную доработку»,— рассказали в организации.

Сейчас отдельное внимание в рамках доработки проекта уделяется Центру компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, и внимательно отслеживается ситуация на рынке общепита, отметили в организации. По словам представителей Роскачества, также важна просветительская миссия и разработка понятных стандартов.

Первая редакция ГОСТа на шаурму вышла в декабре прошлого года. В проекте были закреплены два названия — шаурма и шаверма. Необходимость нового стандарта была связана с повышенными рисками массовых отравлений и общей санитарно-эпидемиологической обстановкой в общепите. При исследовании продукта весной прошлого года Роскачество обнаружило опасные бактерии. В 27 из 29 образцах выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии.