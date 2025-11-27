Михаил Евраев рассказал о кредитном рейтинге Ярославской области

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Ярославской области на уровне ruА со стабильным прогнозом. Губернатор Михаил Евраев отметил, что это свидетельствует о стабильном развитии региона.

«Подтверждение кредитного рейтинга на уровне ruА в 2023 и 2024 годах свидетельствует о стабильном социально-экономическом развитии региона по всем ключевым направлениям. Ярославская область демонстрирует финансовую устойчивость и является надежным заемщиком с умеренным риском для инвесторов»,— прокомментировал Михаил Евраев.

В отчете агентства указано, что экономика региона развита: объем валового регионального продукта (ВРП) близок к 1 трлн рублей. Ожидается, что к концу 2025 года ВРП вырастет на 1,6% до 1 трлн 19,2 млрд рублей. Этот рост будет обеспечен за счет промышленного производства, сельского хозяйства, строительства и розничной торговли. Безработица в регионе низка, а демографическая ситуация стабильна.

Инвестиционный климат Ярославской области оценивается как умеренно благоприятный. В 2024 году объем инвестиций в основной капитал увеличился на 20,3% по сравнению с 2023 годом, достигнув 176,7 млрд рублей. Основные вложения были направлены в обрабатывающую промышленность, производство кокса и нефтепродуктов, а также транспортные средства и оборудование. Как сообщает Yarreg.ru, в 2025 году доля инвестиций в обрабатывающих производствах выросла до 43%, что связано с модернизацией предприятий и строительством новых мощностей.

Антон Голицын