Владелице ювелирного дома Darvol снизили срок по делу о мошенничестве

Мосгорсуд смягчил приговор владелице ювелирного дома Darvol Дарье Спиридоновой, ранее получившей срок за мошенничество. Вместо семи лет колонии инстанция назначила ей шесть лет и 10 месяцев лишения свободы. Об этом сообщило «РИА Новости».

Спиридоновой вынесли приговор в июле этого года. Как установило обвинение, осужденная обещала клиентам за деньги доставить драгоценные камни. Всего к ней обратились 19 человек, от которых бизнесвумен получила более 200 млн руб. Однако предпринимательница не выполняла свои обязательства.

Гособвинение запрашивало девять лет общего режима для Дарьи Спиридоновой. Адвокаты назвали решение судьи чрезмерно суровым и подали апелляцию. Защита рассчитывала на отсрочку приговора, так как у осужденной на попечении находится несовершеннолетняя дочь с онкологическим заболеванием.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ювелирный срок».

Никита Черненко