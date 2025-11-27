Лукашенко пошутил о нежелании «отдавать» Бакиева Киргизии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, с юмором отметил, что не намерен отпускать бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева на родину. Сейчас господин Бакиев проживает в Белоруссии.

«Курманбек Бакиев тоже хорошо живет, нормально! […] Так что мы его вам не дадим... Да, он очень страдает и скучает по стране, и мне говорил, что вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу... Но это безобразие, что киргизы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца!», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Курманбек Бакиев ушел в отставку в апреле 2010 года на фоне государственного переворота. Его приход к власти в 2005 году был связан с «тюльпановой революцией», после которой он сменил на посту президента Аскара Акаева. В 2007 году господин Бакиев возглавил партию «Ак Жол», однако приостановил свою деятельность в ней на период исполнения президентских полномочий.

До своего президентства Курманбек Бакиев занимал ряд ключевых постов в Киргизии. Он был премьер-министром страны с 2001 по 2002 год, а ранее — депутатом Жогорку Кенеша (парламента Киргизии).

