Кэти Перри отсудила $1,8 млн у умирающего ветерана армии США

Американская певица Кэти Перри выиграла судебное разбирательство вокруг покупки дома за $15 млн у бизнесмена, миллионера и ветерана армии США Карла Весткотта. Суд Лос-Анджелеса постановил, что бывший военный, находящийся сейчас в хосписе из-за генетического заболевания головного мозга, должен выплатить поп-звезде $1,8 млн за невыполнение условий сделки, сообщает The People.

В августе 2020 года Кэти Перри вместе с тогдашним супругом Орландо Блумом решили приобрести у господина Весткотта дом в Монтесито (Калифорния). В письме, которое они ему тогда отправили, известная пара умоляла миллионера принять их предложение, так как они ждали ребенка и дом с восемью спальнями и девятью ванными комнатами, по их мнению, был идеален, чтобы они смогли в нем все разместиться.

Господин Весткотт согласился продать дом, но уже через несколько дней попытался отменить сделку через суд. Он утверждал, что был не в состоянии трезво оценивать свои действия, когда подписывал контракт, так как находился под действием обезболивающих после операции. Кроме того, у него еще в 2015 году была диагностирована болезнь Хантингтона, при которой у больного наблюдаются как физическое, так и когнитивное расстройства.

В декабре 2023 года суд встал на сторону певицы, постановив, что бизнесмен не представил достаточных доказательств того, что он не осознавал, что делает, когда подписывал договор о продаже дома.

В ноябре этого года певица подала встречный иск, потребовав $3,25 млн за невозможность сдать недвижимость в аренду во время судебного разбирательства, а также еще на $1,3 млн за предполагаемые ремонтные работы в доме. Верховный суд штата Калифорния сегодня удовлетворил иск певицы, сократив, однако, причитающуюся ей сумму.

