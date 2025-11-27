Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кэти Перри отсудила $1,8 млн у умирающего ветерана армии США

Американская певица Кэти Перри выиграла судебное разбирательство вокруг покупки дома за $15 млн у бизнесмена, миллионера и ветерана армии США Карла Весткотта. Суд Лос-Анджелеса постановил, что бывший военный, находящийся сейчас в хосписе из-за генетического заболевания головного мозга, должен выплатить поп-звезде $1,8 млн за невыполнение условий сделки, сообщает The People.

В августе 2020 года Кэти Перри вместе с тогдашним супругом Орландо Блумом решили приобрести у господина Весткотта дом в Монтесито (Калифорния). В письме, которое они ему тогда отправили, известная пара умоляла миллионера принять их предложение, так как они ждали ребенка и дом с восемью спальнями и девятью ванными комнатами, по их мнению, был идеален, чтобы они смогли в нем все разместиться.

Господин Весткотт согласился продать дом, но уже через несколько дней попытался отменить сделку через суд. Он утверждал, что был не в состоянии трезво оценивать свои действия, когда подписывал контракт, так как находился под действием обезболивающих после операции. Кроме того, у него еще в 2015 году была диагностирована болезнь Хантингтона, при которой у больного наблюдаются как физическое, так и когнитивное расстройства.

В декабре 2023 года суд встал на сторону певицы, постановив, что бизнесмен не представил достаточных доказательств того, что он не осознавал, что делает, когда подписывал договор о продаже дома.

В ноябре этого года певица подала встречный иск, потребовав $3,25 млн за невозможность сдать недвижимость в аренду во время судебного разбирательства, а также еще на $1,3 млн за предполагаемые ремонтные работы в доме. Верховный суд штата Калифорния сегодня удовлетворил иск певицы, сократив, однако, причитающуюся ей сумму.

Кирилл Сарханянц

Cамые запоминающиеся выходы певицы

ASCAP Pop Music Awards, 2006. Даже когда ее образы скорее стремились к классике, Кэти все равно была главным бунтарем на красных ковровых дорожках. Так на церемонию премии ASCAP Кэти пришла в балетках на плоской подошве. Что в этом такого? Сейчас, когда на Каннском кинофестивале Кристен Стюарт может позволить себе снять туфли и пройтись по лестнице Дворца фестивалей босиком, поступок Кэти не выглядит таким дерзким. Но тогда правила были куда строже.

Фото: Getty Images

Выступление на передаче Today Show, 2008. Нужно иметь определенный уровень самоиронии и много смелости, чтобы выйти на сцену в костюме клубнички, если это не вечеринка по случаю Хэллоуина и не маскарад. И Кэти сделала это, даже не переживая о том, что про ее наряд напишут таблоиды.

Фото: Getty Images

MTV Europe Music Awards, 2008. Это в 2018 году можно (на самом деле - нет) пошутить, что это костюм гендер-флюида, а вот в 2008 это просто выглядело забавно. Хотелось бы увидеть, как Перри исполняет в нем танго, танцуя женскую, и мужскую партию поочередно.

Фото: Getty Images

MTV Movie Awards, 2010. Перри - одна из первых селебрити, перекрасивших волосы в неестественный цвет. Сейчас, когда Ким Кардашьян своим примером перезапускает тренд на волосы цвета розового кварца, этим уже никого не удивишь, но в 2010 Кэти была трендсеттером. И посмотрите, как синие пряди сочетаются с неоново-желтым маникюром!

Фото: Getty Images

Выступление в рамках тура California Dreams, 2012. Знакомьтесь - Джонни Уужэк. Стилист, ответственный за все безумные наряды Кэти Перри на сцене и в клипах. Например, за этот костюм мороженщицы из детских снов.

Фото: East News

Красная дорожка премии VMA, 2013. Не знаем, был бы наряд Кэти таким же эффектным, если бы она не докрутила его китчевость грилзами с буквами R O A R (название ее нового сингла). Получилось настолько эксцентрично, что даже хорошо.

Фото: Getty Images

Вечеринка по случаю Хэллоуина, 2014 год. Пока на вечеринке у Кейт Хадсон остальные знаменитости пытались выглядеть как можно сексуальнее в нарядах медсестры, школьницы или монахини, Кэти Перри выбрала самый лучший костюм, который только можно было придумать. Обратите внимание, насколько он продуман: ее сумка - это настоящая упаковка Cheetos с приделанными ручками.

Фото: Getty Images

Вечеринка журнала Daily Front Row, 2015. Певица не изменяет привычкам и по-прежнему предпочитает удобную обувь нарядной. И пока другие гостьи вечера мечтают поскорее вернуться в отель и снять каблуки, Кэти танцует в розовых шлепках и ни о чем не переживает.

Фото: Getty Images

Бал Института костюма Met Gala, 2016. Выходы Кэти Пэрри на Met Gala мы всегда особенно ждем. Например, в 2016 году певица самостоятельно осветлила брови всего за 45 минут до выхода - ее стилистке пришлось выпить успокоительное, когда она это увидела. Пэрри просто хотела быть похожей на Лисбет Саландер из “Девушки с татуировкой дракона”.

Фото: Getty Images

Бал Института костюма Met Gala, 2018. А в 2018, чтобы передвигаться и не падать, певице пришлось нанять целую команду, которая поддерживала ее крылья. Ах да, въехала она на бал стоя в огромном кабриолете, потому что в другую машину эти крылья просто не поместились бы. Напоминаем, темой бала в прошлом году была “Мода и религия”.

Фото: Getty Images

