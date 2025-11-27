Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о балийском Новом годе и Дне тишины.

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Мы уже давно привыкли, что Новый год — это не только 31 декабря. Китайский Новый год тоже прочно встроился в календарь, и, кажется, что на этом праздничный сезон должен заканчиваться. Но нет: есть еще один способ продлить ощущение праздника, и для этого нужно отправиться в марте на Бали — встречать Ньепи, балийский Новый год и День тишины.

Ньепи — это Новый год по балийскому индуистскому календарю Сака. В 2026 году он выпадет на 19 марта, и именно в этот день весь остров на 24 часа буквально выключается из мира: аэропорт закрывается, запрещены передвижения, весь свет должен быть погашен, музыка и развлечения под полным запретом. Это время называется «амати» — отказ от огня, работы, дорог и удовольствий. А за сутки до тишины проходит парад Ого-Ого: огромные демонические фигуры несут через улицы, чтобы «очистить» остров перед наступлением новой лунной даты.

К этому редкому дню Four Seasons Resorts Bali подошли аккуратно и осмысленно. В Джимбаране — парад Ого-Ого с ремесленными мастер-классами, в Саяне — медитации под звездами, церемонии очищения и создание кананг-сари, одного из самых базовых ежедневных балийских подношений богам и духам — маленькой плетеной корзинки из пальмового листа, в которую укладывают цветы, рис, травы, иногда монетку и благовония.

Viceroy Bali предлагает специальный package: две ночи, участие в деревенских ритуалах, огненная церемония Mesabatan, ужины и программа полного уединения на сам День тишины. А Anantara предлагает перед днем тишины сосредоточиться на вкусной и здоровой пище, велосипедных прогулках и спа-процедурах. Именно они входят в специальное предложение в дни Ньепи. Отели группы Marriott International пока не вывесили конкретных предложений, но на сайте самой группы уже висит призыв отправиться в один из них в дни Ньепи. Что ж, спокойные несколько дней в The St. Regis или The Ritz-Carlton никогда не были плохой идеей.