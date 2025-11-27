Старый сервис по новым правилам

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как сооснователь Twitter Джек Дорси решил возродить некогда популярный видеопроект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На фоне распространения контента, созданного искусственным интеллектом, мы уже ощущаем острую тоску по настоящему. Это чувство активно используют бренды в своих рекламных кампаниях, чтобы задеть нас за живое. Тем временем сооснователь Twitter Джек Дорси решил вернуться к истокам и перезапустил Vine. Помните, в нашем лексиконе даже осело такое слово откуда-то — «вайны»? Это короткие видео, всего на шесть секунд, которые можно смотреть в ленте одно за другим.

Так вот Дорси не только возродил проект, закрывшийся в 2016-м, но и занялся восстановлением архивов сервиса — из двоичных файлов удалось извлечь около 200 тыс. роликов от 60 тыс. авторов, пишет TechCrunch. Хотя прежде это были миллионы. Главное отличие от других соцсетей — полный запрет на публикацию в diVine контента, созданного ИИ. Для проверки подлинности используется технология правозащитной организации The Guardian Project, она проверяет, в частности, записано ли видео на смартфон. Проект DiVine профинансирован некоммерческим фондом Дорси под названием «И прочие штуки» (and Other Stuff), цель которого вложиться в эксперименты, которые могли бы трансформировать ландшафт социальных сетей.

Энтузиасты задались вопросом — удастся ли теперь сделать сервис, где мы сами можем контролировать алгоритмы, выбирать, что видеть в ленте и на кого подписываться? Знать, что все, что видим, на что тратим время, реально. Кажется, момент вполне подходящий. Новые популярные проекты с прозрачными правилами для пользователей могли бы вызвать сильный ностальгический эффект и привлечь публику. Уже не говорю о том, что некоторые сервисы сегодня обрели репутацию запрещенных, что усложнило жизнь не только владельцам аккаунтов, но и бизнесу. Может быть, тиктоки потеснят вайны.

Яна Лубнина