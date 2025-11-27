Маркетплейсы улавливают тренды

В 2025 году объем рынка e-commerce в России продолжает устойчивый рост. Маркетплейсы, включая Wildberries и другие крупные площадки, согласно прогнозам «Infoline-Аналитики», увеличат совокупный оборот на 33%, почти до 10 трлн руб. В Ассоциации компаний интернет-торговли ожидают еще более высоких показателей — 12 трлн руб. На увеличение доли маркетплейсов в общем объеме рынка e-commerce указывают в «Яков и партнеры». Аналитики ждут, что к 2030 году показатель достигнет почти 72%. Тему продолжит Дарья Надина.

Интенсивные темпы стали привычными, и аналитики, опрошенные “Ъ”, полагают, что в ближайшей перспективе рынок начнет замедляться. Электронные площадки сопротивляются тренду и ищут новые способы сохранения темпов роста продаж. Игроки активно вкладываются в региональную экспансию. По данным АКИТ, на регионы уже приходится около 77% всего объема интернет-торговли. Расширяется инфраструктура — маркетплейсы строят и открывают распределительные центры и охватывают все больше малых городов. Для поддержки локальных брендов создают региональные витрины на цифровых площадках.

Параллельно игроки стимулируют селлеров к сотрудничеству и ищут перспективных производителей, интересных широкой аудитории, создают акселерационные программы. Такие проекты, основанные на безвозмездном партнерстве, выгодны обеим сторонам, ведь они стимулируют продажи. Так, РВБ совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив» в январе 2025 года запустил проект комплексной поддержки предпринимателей «Платформа роста». С момента старта в него было включено более 1000 локальных брендов из 38 регионов России.

Рост оборота участников на Wildberries за это время превысил 60% за счет того, что программа предоставляет МСП доступ к цифровой инфраструктуре, обучению, аналитике, маркетинговой и логистической поддержке, говорит руководитель проекта «Платформа роста» Юлия Полетаева: «У Wildberries, кроме всего прочего, есть еще большая социальная миссия поддержки предпринимательства. Мы ее, на самом деле, сами для себя избрали. Как нам кажется, вообще суть маркетплейса — это сокращение пути от производителя к конечному потребителю.

И если говорить про аудиторию маркетплейса среди продавцов, 85% — это малый и средний бизнес. Сложно не поддерживать, когда это твоя ядерная, можно сказать, аудитория».

Проект продолжает расширять сотрудничество с локальными брендами, и его дальнейший вклад в экономику цифровой площадки еще предстоит оценить. Пока же аналитики в базовом сценарии ждут, что в будущем году оборот всего рынка e-commerce составит 19,5 трлн руб., прибавив порядка 22% год к году.

Дарья Надина