«Один из организаторов попытался вытолкнуть девушку на обочину»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как женщины добивались участия в спортивных состязаниях.

Сейчас в это сложно поверить, но чуть больше полувека назад женщинам не разрешалось бегать. Речь, конечно, идет о профессиональном спорте и длинных дистанциях. Естественно, к участию в марафонах представительницы прекрасного пола не допускались. Считалось, что при таких нагрузках они быстрее стареют и даже становятся бесплодными. Изменить ситуацию смогла американка Катрин Швитцер, которая пробежала знаменитый Бостонский марафон. Она не была первой женщиной, которая смогла это сделать, но решила привлечь к себе внимание всего мира.

Дело в том, что первая женщина, Роберта Луиза Гибб, вышла на старт неофициально, и ее результат не засчитали. Тогда Катрин Швитцер пошла на хитрость. Она отправила заявку на участие, указав только инициалы, а медкомиссию прошла в университете, где в бумагах не указывали пол. Организаторы марафона выдали ей номер 261, а спортивный костюм скрыл фигуру на старте.

Правда, через несколько километров один из организаторов выскочил на трассу и силой попытался вытолкнуть девушку на обочину. Но мужчины, которые стартовали вместе с Катрин, не позволили это сделать. И в итоге она смогла финишировать, что стало серьезным аргументом в непростой борьбе женщин за свои права в спорте, где, кстати, символом стал номер 261, с которым Катрин Швитцер вышла на старт и заставила всех посмотреть на мир иначе.

Владимир Осипов