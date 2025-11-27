Умный шопинг

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как бизнес пересматривает стратегии распродаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Ежегодная «Черная пятница» официально стартует 28 ноября. В реальности сроки большой распродажи стали растягиваться на весь ноябрь. Об этом говорит исследование «ЮKassa». Бизнес пересматривает стратегии от «дней шопинга» к «месяцу выгодных покупок». Семь из 10 (72%) россиян целенаправленно ожидают периода с акциями в ноябре.

Наибольшее внимание привлекают одежда и обувь (64%), а также электроника и гаджеты (62%) — около двух третей опрошенных в каждой категории. Почти половина респондентов (45%) ждут предложений по бытовой технике. Решающим фактором для покупателей остаются именно большие скидки.

Трансформация распродаж затронула не только сроки и формат проведения «Черной пятницы». Изменилось и поведение потребителей. На смену импульсивным покупкам пришел расчет, организованный силами технологий. Люди отслеживают стоимость товаров с помощью браузерных расширений, приложений и Telegram-ботов еще до начала акций. Это не только следствие естественного развития инструментов, но и способ защититься от манипуляций с ценниками. Покупателям приходится выстраивать защиту от фиктивных скидок.

В этот раз в арсенале охотников за акциями будет больше решений на основе искусственного интеллекта. Компания OpenAI запустила на днях сервис Shopping Research в ChatGPT. Новый инструмент позволяет сравнивать предложения в реальном времени. По данным Boston Consulting Group, почти половина покупателей по всему миру планируют использовать генеративные ИИ для покупок. Уже сейчас, например, по информации аналитиков Similarweb, каждый пятый покупатель торговой сети Walmart приходит на ее сайт по реферальным ссылкам из ChatGPT.

Одновременно с этим покупатели развивают осознанное потребление. Заранее формируют списки желанных товаров, а также применяют цепочки выгод — комбинируют скидки, промокоды и кэшбэк. И на распродажу чаще всего отправляются в онлайн, выяснили исследователи компаний «ОнИн» и «Купер». Маркетплейсы и сервисы доставки привлекают семь из 10 (69%) покупателей, интернет-магазины брендов — каждого десятого (9%), офлайном пользуется 1/5 я всех покупателей (22%).

Кроме того, что распродажи растягиваются на весь ноябрь, «Черная пятница» становится своеобразным стартом для новогоднего шопинга. Почти треть пользователей (28%) закупают подарки и праздничные атрибуты еще в ноябре, выяснили специалисты «Яндекс Маркета». И примерно в одном случае из пяти россияне приобретают электронику.

Александр Леви