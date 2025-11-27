Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о результатах исследования китайских ученых.

Кажется, наши мечты кто-то услышал, а наука вплотную подобралась к их исполнению. Ученые обнаружили молекулу, которая имитирует физические упражнения и замедляет старение. Исследователи из Китая после шестилетнего наблюдения за тринадцатью здоровыми испытуемыми сделали ряд интересных выводов.

Они оценивали состояние здоровья этих людей в период отдыха и интенсивных физических нагрузок. Оказалось, большую роль в этом играют почки. Во время длительных тренировок они вырабатывали больше бетаина. Соединение активно передает anti-age сигналы по всему организму. Был раскрыт и так называемый парадокс упражнений, когда одна интенсивная тренировка вызывает сильный стресс, а регулярные улучшают здоровье. Ученые заметили, что разовая пробежка провоцировала временное воспаление и метаболический хаос. А вот длительная физическая нагрузка по расписанию, наоборот, восстанавливала баланс и укрепляла иммунную систему.

Ученые пошли дальше и обнаружили, что прием одного только бетаина дает те же преимущества, что и тренировки. Они добавляли его в еду мышам, и те вели себя словно всю жизнь провели в беговом колесе: у них улучшился обмен веществ, прояснилось в голове и отступили признаки депрессии. Бетаин содержится также в свекле и шпинате. Конечно, сразу хочется выбросить абонемент в фитнес-клуб и заказать тонну этих овощей. Но, к сожалению, ученые напомнили, что волшебную таблетку, которая полностью заменит эффект упражнений, пока не изобрели. Так что хочешь или не хочешь, придется вставать с дивана.

