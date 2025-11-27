В Ярославле продали дом Бухарина и богадельню Вахрамеева

В Ярославле на торгах проданы два объекта культурного наследия: дом Бухарина на Советской, 7, и здание бывшей богадельни купца Вахрамеева на Красном съезде, 8. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Бухарина в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Дом Бухарина в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Дом Бухарина, в котором ранее располагалось министерство образования, за 68,6 млн руб. приобрел местный предприниматель. По данным торговой площадки, здание приобрел ИП Виктор Червоников.

Здание богадельни Вахрамеева, где ранее располагалось отделение партии «Единая Россия», купила компания «Локотранс» за 61 млн руб. Новые владельцы обязаны провести реставрацию согласно законодательству об охране памятников.

Как сообщил губернатор, сделки — часть программы по оптимизации региональной собственности. Сейчас на торгах представлены административное здание в Рыбинске и имущественный комплекс бывшей больницы в Борке. Инвесторов приглашают к участию в аукционах, подробная информация доступна на инвестиционном портале Ярославской области.

Антон Голицын