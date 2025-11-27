Прокуратура отправила в суд дело о мошенничестве при благоустройстве Ставрополя

Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в районный суд уголовное дело против бывшего директора ООО «Технология». Следователи обвиняют его по ч. 7 ст. 159 УК РФ в мошенничестве с преднамеренным неисполнением обязательств в предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

В мае 2019 года администрация Ставрополя заключила с ООО «Технология» контракт на 214,3 млн руб. в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды». Подрядчик взял на себя благоустройство дворовых и общественных пространств на проспектах Кулакова и Юности, а также на улице 50 лет ВЛКСМ. Директор фирмы изначально не планировал выполнять работы полностью.

В июне и июле 2019 года он заключил субподряды с другой компанией на изготовление, поставку и монтаж малых архитектурных форм. Общая сумма субконтрактов превысила 20 млн руб. Субподрядчик выполнил все условия, но директор ООО «Технология» так и не перечислил ему деньги.

Следствие установило прямую причинно-следственную связь: отсутствие оплаты привело к ущербу в 20 млн руб. для субподрядчика. Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал материалы в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый предстанет перед судом в ближайшее время.

Станислав Маслаков