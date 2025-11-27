Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему рекламу автомобиля можно назвать безупречной.

Успешная реклама, в том числе автомобильная, — это не только блестящая идея и ее мастерская реализация, но и совокупность множества факторов. Тут и актуальность темы в контексте новостной повестки, и так называемый каст» проекта — звездные актеры должны собраться в месте съемок, что бывает непросто… Я не знаю, кто придумал только что выложенный в сеть ролик Mercedes-Benz, но с точки зрения всего вышеописанного он безупречен.

Позволю себе спойлер: Брэд Питт за рулем нового четырехдверного купе AMG GT подкатывает в управляемом заносе и с дымом из-под колес ко входу одного из отелей в Лас-Вегасе. Спустя какое-то время он просит портье, чтобы ему вернули его автомобиль с подземного паркинга. Портье звонит по телефону клерку-парковщику или «валету», как их там называют. Тот сидит в будке, где на столе стоит в рамке сертификат, что он, на минуточку, Джордж Расселл, пилот «Формулы-1». То есть в ролике мерседесовский гонщик играет сам себя. Джордж, конечно же, подает машину к подъезду не просто так, а тоже с дымом и визгом резины. Комичный момент: Брэд Питт хлопает себя по карманам в поисках кэша, чтобы дать на чай, извиняется и говорит, что «в другой раз». «Без проблем»,— отвечает ему звездный парковщик. Для справки: годовой контракт Джорджа Расселла составляет 30 млн фунтов стерлингов. Брэд Питт в прошлом году заработал тоже 30 млн, но долларов. Так что кто кому еще даст «на чаек».

В минувший уикенд в Лас-Вегасе проходил очередной этап состязаний «Формулы-1», то есть тема была на слуху у всего мира. В этом году вышел на экраны фильм F1 с Брэдом Питтом, который все называют сверхуспешным и в карьере актера, и в жанре спортивных кинодрам. Наконец, в начале январе в Лас-Вегасе состоится выставка бытовой электроники CES, где по традиции будут представлены и электромобили. Mercedes AMG GT 4-Door тоже электромобиль, который умеет ездить очень лихо. Особенно под управлением Джорджа Расселла. Ну, или Брэда Питта.

Дмитрий Гронский