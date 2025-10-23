В четырех городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Златоусте и Карабаше продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности на выходные. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Загрязняющие вещества будут скапливаться в приземном слое до 19:00 27 октября. На это время местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. В Сатке, Магнитогорске и Аше, где также режим НМУ объявляли с 19:00 20 октября, он закончится вечером 23 октября.

Виталина Ярховска