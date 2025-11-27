Обвиненным в теракте на Крымском мосту в 2022 году дали пожизненные сроки

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемые Олег Антипов (слева), Роман Соломко (в центре) и Артур Терчанян (второй справа) во время заседания суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году (февраль 2025 года)

Теракт на Крымском мосту был совершен рано утром 8 октября 2022 года. На автомобильной части моста взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Погибли пять человек, в том числе водитель фуры, и люди в проезжавшей рядом легковушке.

Осуждены Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба, Артур Терчанян, Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. Их признали виновными в совершении теракта и в незаконном обороте взрывчатки (ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Ни один из восьми обвиняемых вину не признал. Они настаивают, что ничего не знали о грузе и просто исполняли обычный заказ по перевозке. Украинские спецслужбы заявляли, что этих людей «использовали втемную».