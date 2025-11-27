Ученые обнаружили в России самый продолжительный случай заражения коронавирусом

Группа международных исследователей, включая ученых из НИУ ВШЭ, во время научной работы выявила самый продолжительный случай заражения COVID-19. Жительница Калуги два года была носителем РНК-вируса SARS-CoV-2. Это следует из статьи, опубликованной в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Ученые изучили образцы вируса пациентки, предоставленные ее лечащими врачами. В сентябре 2022 года женщина обратилась в больницу с жалобами на проблемы в работе кишечника. Как уточняется в статье, в 2005 году жительница Калуги заразилась вирусом иммунодефицита. С того момента она не получала антиретровирусную терапию, в результате чего иммунитет пациентки сильно ослаб.

Анализ набора мутаций, присутствующих в геноме вируса, показал, что патоген относился к группе В.1.1. Коронавирус этой группы исчез еще в 2020 году. В геноме также обнаружили одновременно 89 мутаций, которые не встречаются у других вариаций вируса, принадлежащих группе B.1.1.

«Эволюция коронавируса в организме людей с подорванным иммунитетом является одним из самых больших источников новых вариаций SARS-CoV-2, способных вызвать новые волны пандемии»,— заявили ученые после проведенного анализа. По их словам, исследование также помогло раскрыть роль желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в развитии хронического заражения коронавирусом. Как утверждается в статье, «значительная часть» мутаций была приобретена во время циркуляции вируса именно в области ЖКТ.