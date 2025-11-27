Юрлицо запрещенного иноагента ФБК в США признано террористической организацией

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании террористической организацией американского юрлица «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; организация признана экстремистской в России и запрещена, объявлена иноагентом и ликвидирована). Речь идет об Anti-Corruption Foundation, Inc. Работу ее структурных подразделений запретили в РФ, указано в решении инстанции.

Суд пришел к выводу, что цели организации направлены на пропаганду, поддержку и оправдание терроризма. Руководит юридическим лицом политик Леонид Волков (объявлен иноагентом), которого признали виновным в оправдании терроризма, а также создании экстремистской организации и ее финансировании. Отмечается, что он отвечает за «организацию и подготовку к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности».

ФБК (организация признана экстремистской в России и запрещена, объявлена иноагентом и ликвидирована) создан политиком Алексеем Навальным в 2011 году. В 2021 году организацию признали экстремистской. О том, что Генпрокуратура потребовала признать фонд террористическим, «Ъ» узнал в октябре 2025 года.

Никита Черненко