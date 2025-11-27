Россияне разбирают премиальные туры

Россияне побили рекорды по бронированию новогодних туров за рубеж, спрос вырос на 60%. Особый ажиотаж отмечается в премиум-сегменте. При том, что там стоимость путешествия может достигать десятков миллионов рублей. Какие направления выбирают россияне на Новый год? Об этом — Владислав Викторов.

В 2025 году туристы начали бронировать отели и авиабилеты на новогодние праздники значительно раньше — еще летом. При этом цены на перелеты снизились на 3–10% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость классического тура на двоих — 250–450 тыс. руб. за восемь-девять дней в праздничные дни.

В премиум-сегменте ценовых ограничений практически нет. Например, отметить Новый год всей семьей на Мальдивах можно за 10–20 млн руб., рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин: «Окрепший рубль, возвращение отложенного спроса, а самое главное не повышение цен позволил увеличить количество запросов и реально проданных туров. Авиационная перевозка тоже помогает популярности новогодних путешествий, так как количество предложений тоже возросло. Если смотреть средний чек за туристический пакет, он варьируется от 250 тыс. руб. до 450 тыс. руб., а в премиальном сегменте, конечно, это совершенно другие цифры, может быть и 10–20 млн. руб.».

По словам туроператоров, спрос на зарубежные туры в 2025-м — это абсолютный рекорд за последние несколько лет. Так, число бронирований на новогодние даты стало на 60% больше, чем в прошлом году. А на весь зимний сезон — в полтора раза. В числе лидеров Таиланд, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Особой популярностью также пользуется Китай после отмены виз этой осенью. А одним из самых эксклюзивных направлений гендиректор компании Art Tour Дмитрий Арутюнов называет круиз в Антарктиду с необычной развлекательной программой: «Туристам предлагаются разные активности, например, сыграть в футбол на снегу в Антарктиде или просто походить по континенту, сделать фотографии. Для особенно ленивых есть даже вариант добраться туда на самолете в рамках однодневного тура. Стоимость недельного круиза может начинаться от $10 тыс. на человека, это если каюта недорогая, есть туры и за $25 тыс. Чартер на самолете за один день — $25-30 тыс.».

По сравнению с этим, внутренний туризм демонстрирует скромный рост —бронирования увеличились всего на 3-4%, говорят собеседники “Ъ FM”. При этом премиальный сегмент развит слабо. Самым дорогим направлением остается «Роза Хутор» в Красной Поляне, где проживание в новогоднюю ночь достигает сотни тысяч рублей с человека. Недельный отдых обходится в 400–500 тыс. руб. Популярностью также пользуются Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо и Великий Устюг, где путевка без учета перелета стоит 30–50 тыс. руб. на человека, рассказал генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин: «У нас достаточно скромные средние чеки. Если брать дорогие туры, например, когда три туриста заезжают в один из дорогих санаториев Кисловодска в хороший номер с лечением, то стоимость за 10 дней может достигать 1,1 млн руб. Плюс расходы на дорогу — еще около 100 тыс. руб. на троих. В Москве тоже есть дорогие туры, и в столицу обычно едут не на 10 дней, а на три-пять. Семье из четырех человек за пять дней с экскурсионной программой, проживанием в пятизвездном отеле отдых обойдется примерно в 560 тыс. руб.».

Некоторые эксперты связывают всплеск интереса к зарубежным поездкам с продолжительностью новогодних каникул. В 2026-м у россиян будет 12 выходных дней подряд — с 31 декабря по 11 января. Это позволяет планировать путешествия в дальние страны, включая государства Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Ангелина Зотина