«Право — это тоже искусство»

Музей истории Екатеринбурга вместе с TN Gallery представили экспозицию «Скетч, меч и весы» — первую в городе выставку зарисовок, сделанных художниками в залах суда. В проекте участвовали пять художников, которые представили более 30 работ, включая записи создания скетчей на графическом планшете, сообщили в пресс-службе музея.

«Все началось в прошлом году, когда мы делали выставку, посвященную 150-летию Екатеринбургского окружного суда и 90-летию Свердловского областного суда. Мы обратились к архивам и восстановили жанр судебной зарисовки. Сама зарисовка — это не точная фотография, не хронологическая фиксация, это всегда немножко художественное переосмысление. В этом плане обращение к судам, юриспруденции, обращение к личности юриста — гуманизация сферы и профессионалов своего дела. И этот взгляд гораздо более теплый, человечный на всю сферу в целом»,— выступил на открытии директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Свои скетчи и полноценные работы показали екатеринбургские художники Алексей Рыжков, Юлия Симакова, Ксения Тарасова, Алена Федорова и Ольга Хатмулина. Почти год они работали как в судах Екатеринбурга, так и на юридических мероприятиях. Главной особенностью экспозиции стали «дела» художников с материалами внутри, которые они использовали.

«Жанр скетча — это быстрый рисунок. Когда-то я считал, что это нечто вторичное, но на самом деле это не так. Вы сами видите, какая тут атмосфера и ощущение свободы»,— поделился художник Алексей Рыжков.

Поддержку в создании проекта оказали Свердловский областной суд, Арбитражные суды Свердловской области и Уральского округа, Центральный окружной военный суд. Мероприятие приурочено ко дню юриста, который ежегодно отмечается 3 декабря.

«Екатеринбург становится своеобразной юридической столицей в России. Действительно, на Урале проходит очень много различных саммитов, съездов, конкурсов и юридических недель. Когда говорили о создании этой выставки, мне не верилось в ее осуществление. Пример «западных судов», когда они рисуют процессы, участников и потом эти зарисовки где-то используют, казался внешне нереальным. Но наши организаторы замахнулись на большее, они представили не просто зарисовку, а выставку этих зарисовок. Порядка 30 картин представлены. Я нескольких знакомых уже обнаружил»,— рассказал председатель Арбитражного суда Свердловской области Станислав Седоркин.

Организатор выставки и юрист Денис Гаврин добавил: «Право — это тоже искусство, и мы постарались соединить его с изобразительным искусством. А где право наиболее динамично и ярко проявляется? Конечно, в суде. Фотография достаточно сухо отражает реальность. Здесь мы видим, как все художники видят эту реальность по-своему».

Главными героями картин стали судьи, адвокаты, юристы и правоведы. Задача проекта не только погрузить зрителя в атмосферу судебной и юридической работы, но и акцентировать внимание на личностях.

«По решению Верховного суда с 2012 года судебная зарисовка стала единственным способом, когда СМИ могут визуализировать то, что происходило на закрытом процессе. Этим екатеринбургские издания тоже начали пользоваться. История судебной зарисовки в России гораздо глубже, первые работы мы знаем с XIX века»,— отметил Игорь Пушкарев.

Выставка будет работать до 14 декабря 2025 года.

София Паникова