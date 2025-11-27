ГАИ Челябинска: У водителя попавшей в аварию маршрутки 72 нарушения ПДД за год

Госавтоинспекция Челябинска проверила водителя маршрутки №92, столкнувшейся накануне с автобусом №22А. Выяснилось, что за последний год он привлекался к административной ответственности 72 раза за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГАИ.

С водителем провели профилактическую беседу. Перевозчику, обслуживающему маршрут №92, внесли представление о недопущении нарушения ПДД.

Авария произошла днем 26 ноября возле дома №40а на Свердловском проспекте. В результате столкновения пострадали по два пассажира в каждом из транспортных средств.

В управлении СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следователи изучают документы о техническом состоянии транспортных средств и устанавливают причины произошедшего ДТП.