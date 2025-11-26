В Челябинске при столкновении автобусов пострадали четыре человека

В Челябинске столкнулись два автобуса. Пострадали четыре пассажира, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, днем 26 ноября на Свердловском проспекте около дома №40А автобус Volgabus, следовавший по маршруту №22А под управлением 40-летнего водителя, столкнулся с автобусом ПАЗ, двигавшимся по маршруту №92 под управлением 41-летнего водителя. В каждом транспортном средстве пострадало по два пассажира.

На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Виталина Ярховска