Лукашенко рассказал, как белорусы ради киргизов «оторвали кусочек от россиян»

Атаки ВСУ на российскую топливно-энергетическую инфраструктуру нанесли урон ближайшим союзникам России. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на пресс-конференции в рамках саммита ОДКБ в Бишкеке, когда его спросили об отношениях Минска и Киева.

«Завтра не на чем будет вам на автомобиле ездить!» — ответил он киргизским журналистам.

Господин Лукашенко сообщил, что в его стране «откликнулись», и теперь два белорусских НПЗ работают на киргизский спрос. Он подчеркнул, что предварительно обсудил ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы оторвали кусочек от россиян и наладили сотрудничество с вами!» — добавил Александр Лукашенко.

