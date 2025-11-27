Лукашенко не стремится быть посредником на переговорах по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стремится быть посредником на переговорах по урегулированию на Украине, но при необходимости готов взять на себя эту роль. Об этом господин Лукашенко рассказал специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Белоруссии заявил, что не любит никакого посредничества. «Какой я буду посредник?.. Мы же агрессоры, я и Владимир Владимирович... Вы же слышите, все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью, кроме Володи Зеленского! Я в чем ему насолил так?» — задался вопросом Александр Лукашенко.

При этом господин Лукашенко добавил, что если ему надо будет выступить посредником, то сейчас для этого «самый оптимальный момент»: «И для того, чтобы исправить то, что было тогда, дела нормандской этой четверки, когда европейцы приезжали без США... Это самый нормальный вопрос — вернуться и продолжить те переговоры, которые были проведены тогда в 15-м году!».

На вопрос Андрея Колесникова о том, есть ли у него какое-то влияние на президента США Дональда Трампа, белорусский президент ответил: «Спаси Господь!.. Вообще, Трамп не любит никакого влияния... Но нет в мире того человека, который ему более откровенно может сказать, чем я!».

