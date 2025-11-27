Рахмон: у России и Таджикистана нет нерешенных вопросов

В отношениях Москвы и Душанбе нет нерешенных вопросов, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке. По словам таджикистанского лидера, у двух стран «все идет по плану», а отношения «развиваются по нарастающей».

«Товарооборот увеличивается по сравнению с прошлым годом почти на 20%,— процитировали в пресс-службе Кремля слова Эмомали Рахмона на встрече с президентом РФ. — То есть нерешенных каких-то вопросов между нашими странами не существует, все идет по плану».

Владимир Путин также обратил внимание на рост взаимной торговли. «Товарооборот у нас подрастает, что самое главное»,--сказал президент, отметив, что «все движется, правительства работают по всем приоритетным направлениям».

Россия — ведущий торговый партнер Таджикистана. В октябре помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что товарооборот между странами за 7 месяцев 2025 года вырос на 17,3%. В 2024 году он увеличился на 7,1%, до $1,5 млрд, а доля России во внешней торговле страны составила 22,6%.

Господин Путин находится в Киргизии с визитом. Сегодня он принял участие в саммите ОДКБ, где выступил с предложением к партнерам перевооружить их армии российским оружием. Он заявил, что российское оружие и техника доказали свою эффективность «в ходе реальных военных действий».

Анастасия Домбицкая