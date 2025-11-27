В России появится стипендия имени Менделеева для химиков

Стипендию имени Дмитрия Менделеева для химиков учредят в России в 2026 году. Об этом объявил первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, выступая на V Конгрессе молодых ученых.

«Она будет для химиков и химиков-технологов, в том числе, кто занимается инженерными направлениями, связанными с химическими технологиями»,— пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Какова будет сумма стипендии и какие категории ученых смогут на нее претендовать, депутат не уточнил.

Полина Мотызлевская