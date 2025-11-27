Еще 50 автобусов поступило для общественного транспорта Нижнего Новгорода

На маршруты общественного транспорта Нижнего Новгорода поступило еще 50 автобусов ПАЗ «Вектор Некст», приобретенных по программе льготного лизинга. Об этом сообщили в областном минтрансе 27 ноября.

30 единиц новой техники уже начали работу на маршрутах №№45, 78, 82 и 91.

Ранее в ноябре в Нижний Новгород поступило 54 автобуса. До конца года транспортные предприятия областного центра, Арзамаса и Богородска ожидают еще 57 единиц техники, купленной в лизинг.

Галина Шамберина