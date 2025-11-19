Нижегородские перевозчики закупят в лизинг еще 107 автобусов до конца года

До конца 2025 года перевозчики Нижегородской области получат по программе льготного лизинга еще 107 автобусов. Об этом сообщили в региональном правительстве 19 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

25 автобусов «Вектор NEXT» из этой партии приобретают частные перевозчики, еще 82 (включая 43 большого класса) — АО «Нижегородпассажиравтотранс».

В областном минтрансе уточнили также, что поступившие на минувшей неделе 54 автобуса направят на маршруты №18, 94, 45, 82, 91,78 в Нижнем Новгороде. Кроме того, три автобуса закуплено для Арзамаса и два для Богородска.

За предыдущие два года для общественного транспорта региона закупили 487 автобусов, 120 электробусов и 102 трамвая.

Галина Шамберина