Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров

Конституционный суд (КС) подтвердил, что государство имеет право изымать имущество, переданное третьим лицам в рамках коррупционных схем. Это касается даже лиц, которые не были прямыми участниками преступления, следует из двух определений на сайте КС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первое решение вынесено по апелляции дочери экс-министра образования Оренбургской области Елены Лабузовой. Госпожа Лабузова оспаривала конфискацию оформленного на нее участка с жилым домом. Также она вложила личные деньги в дополнительные постройки. Однако суд признал это «неотделимым улучшением незаконно полученного имущества» и изъял его, сочтя реальным владельцем Лабузова-старшего.

Аналогичные меры приняли в отношении собственности Ольги Король. По версии следствия, зять женщины получил взятку в виде двух квартир и оформил это имущество на нее. Суд конфисковал квартиры в доход государства.

КС согласился с решениями нижестоящих инстанций. Суд постановил, что взятка неправомерно создает право собственности. В связи с этим предмет взятки подлежит конфискации у любого лица, в чьем владении он находится, даже если это единственное жилье.

Ленинский районный суд в мае 2023 года прекратил уголовное дело в отношении бывшего министра образования Оренбуржья Вячеслава Лабузова в связи с его смертью. Экс-чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК), получении взятки в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК) и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

Земельный участок и жилой дом стоимостью 50 млн руб. суд постановил конфисковать.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Дочь экс-министра борется за собственность».