Российские средства ПВО за сутки сбили более 260 беспилотников

Российские средства ПВО за сутки уничтожили пять управляемых авиабомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 263 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

С начала дня над регионами России сбиты 136 беспилотников. Из них 118 — уничтожены в ночь на 27 ноября, еще 18 — с 8:30 до 12:00 мск. Больше всего беспилотников (52) подавлены в небе над Белгородской областью.