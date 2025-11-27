Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Российские средства ПВО за сутки сбили более 260 беспилотников

Российские средства ПВО за сутки уничтожили пять управляемых авиабомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 263 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

С начала дня над регионами России сбиты 136 беспилотников. Из них 118 — уничтожены в ночь на 27 ноября, еще 18 — с 8:30 до 12:00 мск. Больше всего беспилотников (52) подавлены в небе над Белгородской областью.

