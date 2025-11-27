Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мэр Ярославля запретил выход на лед

В Ярославле запретили выход и выезд на лед на водных объектах. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ограничения введены для обеспечения безопасности людей и сокращения количества несчастных случаев. Запрет ввели до установления устойчивого и безопасного ледостава.

Контроль за реализацией запрета возложен на управление по делам гражданской обороны, ЧС и территориальной безопасности. Постановление вступило в силу.

Алла Чижова

