Мэр Ярославля запретил выход на лед
В Ярославле запретили выход и выезд на лед на водных объектах. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Ограничения введены для обеспечения безопасности людей и сокращения количества несчастных случаев. Запрет ввели до установления устойчивого и безопасного ледостава.
Контроль за реализацией запрета возложен на управление по делам гражданской обороны, ЧС и территориальной безопасности. Постановление вступило в силу.