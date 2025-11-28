Краснодарский застройщик получил второй участок под КРТ в нижегородских Новинках

Конкурс на второй лот комплексного развития незастроенной территории (КРТ) около поселка Новинки в Нижнем Новгороде не состоялся. До недо допустили только одного претендента, ООО «Спецзастройщик "Спортивная деревня 1"», с которым и заключат контракт, сообщили в областном правительстве 28 ноября.

По данным с сайта торгов, не допустили к участию спецзастройщика «Новый парк» из Курска.

«Спортивная деревня 1» входит в ГК «Девелопмент ЮГ» из Краснодара. Компания предложила вложить в проект 105,7 млрд руб. В рамках договора КРТ девелопер передаст 3,51% жилых и нежилых помещений (около 15 тыс. кв. м) в областную собственность.

Инвестор должен будет построить школу на 1,85 тыс. мест, два детских сада по 260 мест, а также реализовать проект в рамках стандарта «Умный город» и подключить объекты к АПК «Безопасный город». В течение месяца после заключения договора КРТ в бюджет региона поступит платеж в размере 150 млн рублей.

Как писал «Ъ-Приволжье», лот включает территорию площадью 46,56 га (второй контур). Минимальный объем вложений был оценен в 70,3 млрд руб.

Первый лот площадью 89,6 га получил Glorax. В него девелопер намерен вложить почти 105 млрд руб.

Галина Шамберина